Известная украинская певица и актриса, выступающая в "Женском квартале", Вера Кекелия, показала своего подросшего сына

Известная артистка в 2017 году вышла замуж за музыканта Романа Дуду, передает Politeka.net. Пара познакомилась на вокальном проекте «Голос країни».

В прошлом году в одной из киевских клиник Вера родила сына, Ивана. Теперь звезда "Квартал 95" регулярно показывает ребенка в своем Инстаграм. Видно, что малыш растет не по дням, а по часам.

Так, в одном из последних постов Вера позировала, сидя на подоконнике. Блондинка была в свитере и брюках, она улыбалась, придерживая Ивана, который устремил взгляд в большое окно.

"А кто это уже такой деловой пришел к маме на работу? 😍😍😍", - написали авторы поста в группе "Женского Квартала".

"Мамин помощник🧡

Уже ходит со мной на работу🙈

Время, куда ты так бежишь?🤷", - написала сама Вера в своем Инстаграм.

За два часа обе публикации собрали более 3000 лайков и немного комментариев.

"Какая красота", "❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥", "Клаааас!)", " ❤️Какой пупсик!❤️😍", " ❤️растёт малыш!", "Мои любимые❤️❤️❤️❤️❤️!!!", "Какой взрослый уже😍😍😍", "Милый малыш", "❤️❤️ Иван Романович, прекрасен 😍", "ВАУ-У-У-У! Какой пупсик!❤️❤️❤️", "Детки очень быстро растут, ну очень", "Мои любимые люблю вас сильно сильно Ваничку люблю сильно сильно ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Ещё бы...у такой, как Вы)", - написали пользователи сети.

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