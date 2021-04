Известная украинская певица и актриса "Женского квартала" Вера Кекелия показала себя в разных образах

Как пишет Politeka.net, Вера прославилась благодаря пению, а в какой-то момент стала участницей "Женского квартала", где вошла в "Вокальный квартет". Девушка не так давно родила первенца, но уже вернулась к работе и активно радует фанатов в социальных сетях новых контентом.

В этот раз красотка опубликовала видео, на котором примерила несколько платьев сняв забавный ролик. Девушка позировала на разных планах, а после этого появились в кадре телеведущий Руслан Сеничкин и актер Юсипчук Богдан.

"Досмотрите до конца. This is My Ladies.

Как вам последние две цыпочки?", - написала Вера.

Фанаты посмотрели ролик более 3 тысяч раз и написали комментарии:

"Ты кайф", "Просто огонь", "Нравится очень. Молодец Верочка, любим тебя. Папа, мама, люблю Верочку сильно-сильно", "Огонь", "Работа - такая штука", "Вы на платичном переулке жили".

