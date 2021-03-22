Звезда студии «Квартал 95» Вера Кекелия показала стильный образ без нижнего белья, впечатлив своей чувственностью

Артистка «Женского Квартала» поделилась новыми снимками на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Обычно веселая и озорная Кекелия решила продемонстрировать свою чувственную сторону в новой фотосессии, для которой она выбрала весьма нетривиальный образ. Так, артистка оделась в черный брючный костюм с укороченным пиджаком, обвязала шею и голову шарфиком и завершила образ романтичным беретом.

Однако, главной изюминкой наряда стало то, что Кекелия не стала ничего надевать под пиджак, при этом оставив его распахнутым. В таком дерзком образе артистка уверенно позировала перед камерой, выгибаясь в соблазнительных позах.

Возможно, ей было легче расслабиться благодаря тому, что фотографом выступала ее подруга и коллега по «Кварталу» Марта Адамчук.

«На стиле Денди», - подписала кадры знаменитость.

Поклонники не смогли пройти мимо такого поста.

«Оч красиво, вам идёт. Наша нежная грузиночка», «Ох, Кекелия, ох огонь, ох искры», «Очень крутой образ», - пишут люди.

Отметим, что ранее Кекелия уже устраивала фотосессию в этом костюме.

В прошлый раз она решила позировать в ванне.

«Моя племянница сказала, что эти кадры настоящая эстетика. А она знает толк - нынешняя молодёжь меня так удивляет своим мироощущением», - написала звезда.

Напомним, блондинка из "Женского квартала" Кекелия удивила раскрепощенностью, раздвинув ножки в ванной: "Быть собой...".

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