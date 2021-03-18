Известная актриса Вера Кекелия, звезда "Женского Квартала", поделилась новыми кадрами из преображением

Вера славится своим чувством стиля и любовью к экспериментальным и смелым фотосессиям. Молодая мама, артистка и исполнительница в последнее время все чаще меняет образы. В этот раз в черном костюме с откровенным декольте на всю талию Вера показала смесь чувственности и стиля.

Позируя в черном костюме с массивной обувью прямо в ванной, Вера была не похожей на саму себя.

«Моя племянница сказала, что эти кадры настоящая эстетика 📸 А она знает толк - нынешняя молодёжь меня так удивляет своим мироощущением. Они точно знают как это быть собой, как это слышать свой внутренний голос, они знают, что такое свобода! В тот день мы тоже прислушались с Мартусей к своему мироощущению, позволили быть свободе и создали эту прекрасную эстетику;))», - написала Кекелия под фото.

Поклонники также сразу ответили: «Это просто вау🔥СБ; наша чудо женщина 😍; Первая и вторая просто огонь, у вас отличный тандем с Мартой ! 👏; Вєруська , тебя скоро заберут ВОГи )))))🤍; Огонище🔥;Ничего себе😍 Очень эстетично!🔥».

Также на других кадрах Вера позировала в белом длинном платье, которое частично было прозрачным. Девушка дополнила образ стильными каблуками и перчатками. Кекелия сделала себе модную укладку волос, а стояла на сцене, где показала эффектную позу, выставив одну ножку вперед.

"Ждем вас на корриду", - написала звезда под кадрами.

Фанаты посмотрели ролик более тысячи раз, но не успели написать комментарии, но обычно звезду без комплиментов.

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