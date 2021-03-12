Известная модель Вера Кекелия, звезда "Женского квартала", показала себя в свежем образе
На фото Вера показалась в черном платье с декольте. Красотка дополнила образ стильными серьгами и ярким мейкапом. Девушка снимала себя на телефон, демонстрируя свой наряд для нового выступления. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты посмотрели ролик более 2 тысяч раз и написали комментарии:
"Ну красотка же", "Люблю", "Огонь".
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Известно, что Вера сейчас является одной из четырех певиц, которые выступают в "Женском квартале". Девушка регулярно радует фанатов своими образами в социальной сети Инстаграм. Хотя красотка не так давно родила первенца, но уже привела себя в форму и активно занимается своей карьерой, участвуя в проектах "Квартал 95" и делая собственные проекты, которыми уже успела порадовать в недавнем прошлом.
Мы писали, что певица блондинка Вера Кекелия из «Женского квартала» засветилась в компании знаменитого мужчины с бородой.
На официальной странице "Женского квартала" появилась фотография Веры, возможно сделанная во время съемок. Рот у певицы приоткрыт, а глаза почти закрыты. Наряд состоит из клетчатого трикотажного платья. Рядом стоит мужчина с бородой в кепке, показывающий на неё пальцем.
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