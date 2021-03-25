Известная актриса Вера Кекелия, звезда "Женского квартала", устроила минутку релакса, восхитив движениями

Как пишет Politeka.net, Вера Кекелия уже не первый год завораживает своим голосом украинцев. Звезда стремительно начала набирать популярность после шоу "Голос страны", где дошла до суперфинала. После этого красотка решила попробовать себя в юморе, став частью поющего квартета в "Женском квартале". А сейчас Вера не только шутит на сцене, но и является ведущей программы "Жизнь известных людей". Не забывает певица и о социальных сетях, радуя там фанатов новым контентом.

Этот раз не стал исключением, Вера опубликовала ролик, где нагнулась в блестящем платье над камерой, завлекая видом декольте. После этого девушка начала танцевать, впечатляя движениями.

"Каждый эфир ЖВЛ начинается с разогрева - танцев. Вообще вдохновение и энергию можно найти в своему же теле. Просто попробуйте потанцевать перед работой и весь ваш день будет немного ярче".

Фанаты посмотрели видео более тысячи раз и не оставили комментарии, но так и хочется добавить: "День удался, невозможно оторвать взгляд".

Мы писали, что звезда студии «Квартал 95» Вера Кекелия показала стильный образ без нижнего белья, впечатлив своей чувственностью.

Обычно веселая и озорная Кекелия решила продемонстрировать свою чувственную сторону в новой фотосессии, для которой она выбрала весьма нетривиальный образ. Так, артистка оделась в черный брючный костюм с укороченным пиджаком, обвязала шею и голову шарфиком и завершила образ романтичным беретом.

Напомним, блондинка из "Женского квартала" Кекелия удивила раскрепощенностью, раздвинув ножки в ванной

А еще Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" на каблуках впечатлила растяжкой, задрав ногу выше головы

Также Politeka сообщала, что блондинка из "Женского квартала" взбудоражила фантазии размером декольте



