Певица блондинка Вера Кекелия из «Женского квартала» засветилась в компании знаменитого мужчины с бородой

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на страницу "Женского квартала".

Яркие и смешные артистки из "Женского квартала" "Студии Квартал 95" нравятся зрителям своими запоминающимися номерами.

Одной из самых талантливых участниц проекта является украинская певица Вера Кекелия. Она обладает потрясающим и сильным голосом. Артистка принимала участие в седьмом сезоне "Голос країни". Даже стала суперфиналисткой программы.

Известно, что родилась Вера в Харькове, а с 2018 года играет в «Женском квартале». Ведь помимо певческого дара, у неё проявился и юмористический.

Приглашали знаменитость и на проект "Танці з зірками", там Кекелия исполняла песни во время выступления участников.

В 2020 году у Веры появился сын от певца Романа Дуды. Мальчика назвали Иваном.

На официальной странице "Женского квартала" появилась фотография Веры, возможно сделанная во время съемок. Рот у певицы приоткрыт, а глаза почти закрыты. Наряд состоит из клетчатого трикотажного платья. Рядом стоит мужчина с бородой в кепке, показывающий на неё пальцем. Это известный артист Александр Пикалов. Рот у него также открыт, возможно, от эмоций.

Под постом всех желающих приглашают на премьеру нового сезона Женского квартала.

«Але, друзья! У нас премьера весеннего сезона "Женского квартала" в эту субботу Скажите всем! Это будет взрыв!», - написано в сообщении.

Подписчики отреагировали на эту новость веселыми смайликами.

Можно отметить, что выступления женщин пользуются заслуженным успехом у зрителей. Тонкий юмор и замечательные образы не оставляют никого равнодушными.

Напомним, девочки из "Женского квартала" атаковали мужчин красотой.

Как сообщала Politeka, Вера Кекелия из "Женского квартала" сообщила "код женщины".

Также Politeka писала, Вера Кекелия из "Женского квартала" поманила формами.