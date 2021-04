Відома українська співачка і актриса "Жіночого кварталу" Віра Кекелія показала себе в різних образах

Як пише Politeka.net, Віра прославилася завдяки співу, а в якийсь момент стала учасницею "жіночого кварталу", де увійшла в "вокальний квартет". Дівчина не так давно народила первістка, але вже повернулася до роботи і активно радує фанатів в соціальних мережах новим контентом.

Цього разу красуня опублікувала відео, на якому приміряла кілька суконь знявши кумедний ролик. Дівчина позувала на різних планах, а після цього з'явилися в кадрі телеведучий Руслан Сенічкін і актор Юсипчук Богдан.

"Додивіться до кінця. This is My Ladies.

Як вам останні дві навшпиньки?",- написала Віра.

Фанати подивилися ролик більше 3 тисяч разів і написали коментарі:

"Ти кайф", "просто вогонь", " подобається дуже. Молодець Вірочка, любимо тебе. Тато, мама, люблю Верочку сильно-сильно", "вогонь", "робота - така штука", "ви на платичном провулку жили".

На офіційній сторінці "жіночого кварталу" з'явилася фотографія віри, можливо зроблена під час зйомок. Рот у співачки відкритий, а очі майже закриті. Наряд складається з картатого трикотажного сукні. Поруч стоїть чоловік з бородою в кепці, що показує на неї пальцем. Це відомий артист Олександр Пікалов. Рот у нього також відкритий, можливо, від емоцій.

