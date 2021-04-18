Известная украинская артистка, певица и актриса, віступающая в "Женском квартале" Вера Кекелия покрасовалась перед поклонниками в "чешуйчатом" платье на ниточках-брителях с синими бархатными высокими перчатками

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Вера предстала в изысканном наряде, концертном вечернем платье из пайеток на тонких бретелях и со шнуровкой на спине серебристого цвета.

Вера разместила фото в разных позах и ракурсах, а также небольшое видео, на котором быстро идет на камеру, а потом соблазнительно прогибается, изгибаясь и виляя бедрами.

Вера показала несколько видов в цветном и черно-белом цвете, на сцене и в гримерке. Так Вероника решила привлечь внимание зрителей к выпуску "Вечернего квартала" который проходил в субботу вечером в эфире "1+1".

"Прямо сейчас включайте 1 + 1! Kvartal95official уже в эфире! Там скоро будет звучать песня «Почему» в очень необычной интерпретации;))))", - написала девушка. Конечно же поклонник, которые неустанно следят за своей любимицей посмотрели передачу, и оставили свои комментарии под фото и видео Кекелии.

"Моя красивая🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "❤️❤️❤️❤️ Очень красиво🔥 ❤️❤️", "Вау 🙌", " великолепна", "ой, яка ж Ви чарівна 😘💕💕💕💕💕", - написали фанаты.

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