Відома актриса Віра Кекелія, зірка "жіночого кварталу", влаштувала хвилинку релаксу, захопивши рухами

Як пише Politeka.net, Віра Кекелія вже не перший рік заворожує своїм голосом українців. Зірка стрімко почала набирати популярність після шоу" Голос країни", де дійшла до суперфіналу. Після цього красуня вирішила спробувати себе в гуморі, ставши частиною співаючого квартету в "жіночому кварталі". А зараз Віра не тільки жартує на сцені, а й є ведучою програми "Життя відомих людей". Не забуває співачка і про соціальні мережі, радуючи там фанатів новим контентом.

Цей раз не став винятком, Віра опублікувала ролик, де нагнулася в блискучій сукні над камерою, заманюючи видом декольте. Після цього дівчина почала танцювати, вражаючи рухами.

"Кожен ефір ЖВЛ починається з розігріву - танців. Взагалі натхнення і енергію можна знайти в своєму ж тілі. Просто спробуйте потанцювати перед роботою і весь ваш день буде трохи яскравіше".

Фанати подивилися відео більше тисячі разів і не залишили коментарі, але так і хочеться додати: "День вдався, неможливо відірвати погляд".

Ми писали, що зірка студії «Квартал 95» Віра Кекелія показала стильний образ без нижньої білизни, вразивши своєю чуттєвістю.

Зазвичай весела і пустотлива Кекелія вирішила продемонструвати свою чуттєву сторону в новій фотосесії, для якої вона вибрала вельми нетривіальний образ. Так, артистка одяглася в чорний брючний костюм з укороченим піджаком, обв'язала шию і голову шарфиком і завершила образ романтичним беретом.

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