Известная украинская певица Вера Кекелия, звезда "Женского квартала", показала, как делает макияж в автомобиле.
Как пишет Politeka.net, Вера Кекелия не так давно стала мамой и теперь у красотки намного меньше времени, чтобы готовится к работе. Девушка решила в Инстаграм наглядно показать, как она наводит красоту в автомобиле коллеги Марты Адамчук.
"Вот так вот я все успеваю. Мамка вышла, ну какое вышла - вылетела. Орудие труда с собой", - сказала Вера.
"Как я все успеваю? А вот так. Никак", - написала под кадрами Кекелия.
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"Я с мокрыми волосами, даже не расчесалась", - ответила Марта, показывая шевелюру.
"Марточка. Твое царство - машина, спасибо ей. Это гримерка и домик, и столовая, и спальня, и все в мире. Сейчас, раз, два, три", - сказала Вера.
"Все, Марточка, смотри. Показывать тебя? Да ты красивая", - завершила Вера, показывая, как сделала мейкап в машине.
"Готово", - подписала кадры Кекелия.
Мы писали, что известная украинская певица и актриса Вера Кекелия показала своего подросшего сына.
Так, в одном из последних постов Вера позировала, сидя на подоконнике. Блондинка была в свитере и брюках, она улыбалась, придерживая Ивана, который устремил взгляд в большое окно.
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