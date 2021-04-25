Известная украинская певица Вера Кекелия, звезда "Женского квартала", показала, как делает макияж в автомобиле.

Как пишет Politeka.net, Вера Кекелия не так давно стала мамой и теперь у красотки намного меньше времени, чтобы готовится к работе. Девушка решила в Инстаграм наглядно показать, как она наводит красоту в автомобиле коллеги Марты Адамчук.

"Вот так вот я все успеваю. Мамка вышла, ну какое вышла - вылетела. Орудие труда с собой", - сказала Вера.

"Как я все успеваю? А вот так. Никак", - написала под кадрами Кекелия.

"Я с мокрыми волосами, даже не расчесалась", - ответила Марта, показывая шевелюру.

"Марточка. Твое царство - машина, спасибо ей. Это гримерка и домик, и столовая, и спальня, и все в мире. Сейчас, раз, два, три", - сказала Вера.

"Все, Марточка, смотри. Показывать тебя? Да ты красивая", - завершила Вера, показывая, как сделала мейкап в машине.

"Готово", - подписала кадры Кекелия.

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Так, в одном из последних постов Вера позировала, сидя на подоконнике. Блондинка была в свитере и брюках, она улыбалась, придерживая Ивана, который устремил взгляд в большое окно.

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