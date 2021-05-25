Зірка "Квартал 95", актор Євген Кошовий відомий своєю особливою зачіскою-просто голена голова, показав, скільки років його лисині

Телезірка порівняв своє фото 20-річної давності з сьогоднішнім і поділився в сторіз на своїй сторінці в Instagram, яким він був багато років тому, передає Politeka.net. Шоумен, гуморист і актор Євген Кошовий ніколи не зраджував своєму образу. Публіка знає Євгена, як "лисого з кварталу" і навряд чи хтось собі навіть уявити зможе Кошового з пишною шевелюрою. Але сьогодні Євгенія вирішив показати, яким він був з волоссям на голові.

"У 2001-му на моїй голові вони ще були до 25 травня. Сьогодні рівно 20 років моїй зручній притчі", - написав Кошовий.

На фото Євген показав себе зовсім хлопчиком - в русявим волоссям на голові і в модній тоді футболці поло. На другому фото-Євген швидше за все знятий під час одного з концертів - в сценічному чорному костюмі. Передплатники не змогли прокоментувати публікацію, але, ймовірно, багато хто здивувався, адже лисина Кошового – його родзинка і важко уявити гумориста з іншою зачіскою.

"З днем народження, голомозість", - пожартував шоумен під колажем.

Як відомо, Євген Кошовий і Ксенія в шлюбі з 2007 року. Разом вони виховують двох дочок: Варвару і Серафиму.

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