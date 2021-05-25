Звезда "Квартал 95", актер Евгений Кошевой известный своей особенной прической - просто бритая голова, показал, сколько лет его лысине

Телезвезда сравнил свое фото 20-летней давности с сегодняшним и поделился в сториз на своей странице в Инстаграм, каким он был много лет назад, передает Politeka.net. Шоумен, юморист и актер Евгений Кошевой никогда не изменял своему образу. Публика знает Евгения, как "Лысого из Квартала" и вряд ли кто-то себе даже представить сможет Кошевого с пышной шевелюрой. Но сегодня Евгения решил показать, каким он был с волосами на голове.

"В 2001-м на моей голове они еще были до 25 мая. Сегодня ровно 20 лет моей удобной притче", - написал Кошевой.

На фото Евгений показал себя совсем мальчиком - в русыми волосами на голове и в модной тогда футболке поло. На втором фото - Евгений скорее всего заснят во время одного из концертов - в сценическом черном костюме. Подписчики не смогли прокомментировать публикацию, но, вероятно, многие удивились, ведь лысина Кошевого – его изюминка и трудно представить юмориста с другой прической.

"С днем рождения, голомозость", - пошутил шоумен под коллажом.

Как известно, Евгений Кошевой и Ксения в браке с 2007 гоа. Вместе они воспитывают двоих дочерей: Варвару и Серафиму.

Напомним, что Кошевой из "Квартал 95", улетев с женой в Турцию, эмоционально обратился к украинцам: "Я очень надеюсь, мы...".

Как сообщала Politeka, "Квартал 95" с Кошевым и Ткачом хотели похвастаться, но вышло наоборот: "Салом заросли".

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" устроил дома настоящие бои, жена все сняла на камеру: "Брейк".