Жена комика из "Квартал 95" Евгения Кошевого, Ксения, стала свидетельницей любопытной сцены
Так, жена Кошевого, бывшая танцовщица, а ныне дизайнер и основательница бренда одежды, пришла посмотреть на концерт "Женского квартала" и в какой-то момент очутилась за кулисами. Ксения засняла, что творится у артистов, выложив кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.
Так, в гримерку ворвалась одна из артисток Ирина Гатун, в длинном платье с очень глубоким декольте и кучерявом парике рыжеватого оттенка. Она была чем-то дико недовольна. Следом за Ириной в гримерку вбежали юмористы Юрий Ткач и Евгений Кошевой.
"Вышла, смотрю на балкон - на балкон работаем! - никого нет, ребята... Обидно, номер сгорел! Все...", - воскликнула Гатун, "сдирая" с себя босоножки на высоком каблуке.
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Возмущаясь, артистка не заметила конфуз, в который попала из-за своего откровенного наряда.
"Выпало, выпало..., - попытался намекнуть ей Ткач, указывая на зону декольте. А когда Ирина бесцеремонно начала поправлять (делая, видимо, еще хуже), тот воскрикнул: "Не-не-не, господи!.."
До этого мы рассказывали, что жена Кошевого похвасталась в соцсети шестилетней красоткой-дочкой Серафимой, которая появляется на публике гораздо реже, чем их 13-летняя старшая дочь Варвара. Девочка сидела на качеле в светлом костюмчике и белых кроссовках. Ее волосы были собраны в хвостики и слегка растрепаны ветром. Ранее Евгений признавался в интервью, что Серафима мечтает стать певицей и уже занимается музыкой.
Напомним, Жена довела Кошевого из "Квартал 95" до крика своей выходкой, не для слабонервных: "Ну что, друзья...".
Как сообщала Politeka, Скромница-жена Кошевого из "Квартал 95" раскрепостилась под пальмой, сбросив лифчик: "Мечтаю...".
Также Politeka писала, Жена Кошевого из "Квартала 95" впечатлила кадрами с дочками, 13-летняя Варя затмила всех: "Невероятные красотки".