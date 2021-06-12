Супруга юмориста Евгения Кошевого из "Квартал 95" показала милое фото младшей дочери

Как сообщает Politeka.net, супруга "кварталовца" Евгения Кошевого Ксения, в отличие от мужа не очень публичная. Он редко появляется на светских мероприятиях и больше занята воспитанием детей – дочек Варвары и Серафимы, которые здорово повзрослели за последнее время. А недавно в своем Instagram женщина опубликовала милый кадр, на котором показала младшую дочь, которая мечтает стать певицей.

На кадре, который Ксения выложила в сторис можно увидеть маленькую Серафиму, которая сидит на качелях. Малышка появилась перед камерой в интересном светлом костюмчике с белыми кроссовками. Ее волосы собраны в хвостики и слегка растрепаны ветром, а на лице милая улыбка, видно, что она в хорошем настроении. К слову, отец Серафимы Евгений Кошевой в интервью признавался, что его младшая дочь мечтает стать певицей и уже занимается музыкой.

Отметим, что несколько месяцев назад Ксения Кошевая выкладывала в своем микроблоге яркие кадры с семейной фотосессии, на которых показала не только себя и мужа, но и дочерей. Пользователи отметили, что девочки растут просто красотками, и они здорово подросли за последнее время.

"Молодцы", "Очень милые, замечательные", "Вы классные", "Красивая семья! Все хороши! Посылаю вам лучи счастья", "А Варвара как повзрослела, просто невеста – красотка", "Глаз не отвести", "Красивые девочки! Как природа поровну поделила, старшая дочка на маму похожа, а младшая – папина копия", - пишут фанаты в комментариях к семейному фото Кошевых.

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