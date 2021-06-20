Жена Евгения Кошевого из "Квартал 95" Ксения показала мужа с детьми
Как пишет Politeka.net, Евгений Кошевой с Ксенией уже более 10 лет в браке и воспитывает пара двоих прекрасных дочек. Все семемейство ведет социальные сети и делится интересным контентом с фанатами.
На фото, которое Ксения опубликовала в Инстаграм, Евгений позировал вместе с дочерьми. Кошевой был в штанах и рубашке, а также черных очках. А дочки были в платья, став рядом с отцом.
А вот Кошевой показал в Инстаграм фото своих родителей и брата. На черно-белом снимке можно увидеть молодых маму и папу Евгения, а также маленького брата Дмитрия. Сам Кошевой тогда еще не родился.
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"Пап. Спасибо. С днем отца, отцы", - написал Евгений.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов, но так и хочется добавить: "Великолепная семейка".
Сообщалось, что появилось трогательное видео с детьми звезд «Квартала 95».
Ролик опубликовали на официальной странице Студии «Квартал 95» в Инстаграм 20 июня. Именно в этот день в 2021 году в Украине празднуют День отца.
В записи видео приняли участие дети актеров, авторов, режиссеров, юристов и руководители отделов «Квартала 95».
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