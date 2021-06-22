Жена Евгения Кошевого из "Квартал 95" Ксения показала себя на отдыхе вместе с мужем

Как пишет Politeka.net, Ксения и Евгений более 10 лет в браке. У пары двое прекрасных дочерей, а сейчас семья решила отправится на отдых в Грецию. Ксения решила показать в Инстаграм, как вместе с мужем проводит время на отдыхе.

На фото, которое Ксения опубликовала в сторис Инстаграм, красотка стояла в штанах, топе и блузе, которую решила распахнуть. На втором фото красотка была уже с Евгением в объятиях, надев от солнца очки. Кошевой же позировал в футболке и бриджах.

На еще одном кадре можно увидеть дочь Варю, которая была в маске, а на плече можно у нее увидеть живого лемура, который что-то пил из ее стакана.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций.

Сообщалось, что жена комика из "Квартал 95" Евгения Кошевого, Ксения, стала свидетельницей любопытной сцены.

Жена Кошевого пришла посмотреть на концерт "Женского квартала" и в какой-то момент очутилась за кулисами. Ксения засняла, что творится у артистов, выложив кадры в "сториз" у себя в Инстаграм. Так, в гримерку ворвалась одна из артисток Ирина Гатун, в длинном платье с очень глубоким декольте и кучерявом парике рыжеватого оттенка.

Напомним, жена Кошевого из "Квартал 95" похвасталась мужем и подросшими дочками, личные кадры

А еще Politeka писала, что жена Кошевого из "Квартал 95" показала, какой красоткой растет их дочь, будущая певица

Также Politeka сообщала, что жена Кошевого из «Квартал 95» с бинтами на лице показала, на что идет ради красоты



