Жена Евгения Кошевого из "Квартал 95" Ксения показала себя на отдыхе вместе с мужем
Как пишет Politeka.net, Ксения и Евгений более 10 лет в браке. У пары двое прекрасных дочерей, а сейчас семья решила отправится на отдых в Грецию. Ксения решила показать в Инстаграм, как вместе с мужем проводит время на отдыхе.
На фото, которое Ксения опубликовала в сторис Инстаграм, красотка стояла в штанах, топе и блузе, которую решила распахнуть. На втором фото красотка была уже с Евгением в объятиях, надев от солнца очки. Кошевой же позировал в футболке и бриджах.
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На еще одном кадре можно увидеть дочь Варю, которая была в маске, а на плече можно у нее увидеть живого лемура, который что-то пил из ее стакана.
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Сообщалось, что жена комика из "Квартал 95" Евгения Кошевого, Ксения, стала свидетельницей любопытной сцены.
Жена Кошевого пришла посмотреть на концерт "Женского квартала" и в какой-то момент очутилась за кулисами. Ксения засняла, что творится у артистов, выложив кадры в "сториз" у себя в Инстаграм. Так, в гримерку ворвалась одна из артисток Ирина Гатун, в длинном платье с очень глубоким декольте и кучерявом парике рыжеватого оттенка.
Напомним, жена Кошевого из "Квартал 95" похвасталась мужем и подросшими дочками, личные кадры
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