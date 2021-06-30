Известный юморист и ведущий Евгений Кошевой из "Квартал 95" эмоционально обратился к украинским футболистам

Как сообщает Politeka.net, актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, который в последнее время сильно прибавил в весе, записал видеообращение к украинским футболистам национальной сборной и опубликовал его в своих Instagram-сторис. Ролик Женя записал прямо на кухне, появившись в кадре без одежды.

В своем эмоциональном спитче Кошевой поблагодарил ребят за победу: "Спасибо, сборная Украины, дякую! Парни, вы красавчики, умнички! Слава Украине!". Также Евгений добавил в сторис фотографию футболиста Артема Беседина, который получил травму ноги во время матча сборной со шведами. "Только выздоравливай, Артем. Впереди много еще, красавец!", - подписал кадр комик.

Напомним, во вторник, 29 июня, Украинская сборная по футболу выиграла матч со сборной Швеции, забив в ворота соперника два гола. К слову, второй гол был очень яркий и вызвал ураган эмоций у болельщиков – мяч попал в ворота шведов на последних минутах овертайма.

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