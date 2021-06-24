Жена украинского комика Евгения Кошевого, звезды "Квартал 95", Ксения показала, как отдыхает в Греции

Как пишет Politeka.net, Ксения и Евгений уже более 10 лет вместе. У пары есть дочери, которые уже проявляют свои таланты и даже выступают на шоу. Жена Кошевого хоть и не очень публичный человек, но ведет свою страничку в Инстаграм, где не так редко что-то публикует.

В этот раз Ксения показала, как наслаждается греческим солнцем. Девушка была в купальнике и желтой накидке.

На втором кадре уже можно увидеть младшую дочь Кошевого - Серафиму. Девочка лежала в воде, надев купальник в виде хвоста русалки. Кадры получились очень милыми и забавными.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм подобных функций нет.

Сообщалось, что жена комика из "Квартал 95" Евгения Кошевого, Ксения, стала свидетельницей любопытной сцены.

Жена Кошевого пришла посмотреть на концерт "Женского квартала" и в какой-то момент очутилась за кулисами. Ксения засняла, что творится у артистов, выложив кадры в "сториз" у себя в Инстаграм. Так, в гримерку ворвалась одна из артисток Ирина Гатун, в длинном платье с очень глубоким декольте и кучерявом парике рыжеватого оттенка.

Напомним, Кошевой из "Квартал 95" укатил с семьей за границу, жена комика похвасталась кадрами жаркого отдыха

Также Politeka сообщала, что жена Кошевого из «Квартал 95» с бинтами на лице показала, на что идет ради красоты

А еще Politeka писала, что жена Кошевого из "Квартал 95" показала, какой красоткой растет их дочь, будущая певица



