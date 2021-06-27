Старшая дочка украинского комика, участника «Квартал 95» Евгения Кошевого неожиданно сменила имидж
Как сообщает Politeka.net, сейчас Кошевой с семьей отдыхает за границей. Его жена и дочка активно делятся кадрами с отдыха. 13-летняя Варвара, которая успела прославиться благодаря участию во многих украинских проектах, удивила свежими фото.
На снимках юная красотка предстала с осветленными волосами. Образ дополнил макияж, который сделал девочку похожей на 17-летнюю девушку. Варвара использовала специальные фильтры, которые придали ее коже особого сияния.
В комментариях поклонники стали обсуждать новый имидж Вари, оставляя ей как положительные, так и негативные отзывы.
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«Выглядишь намного старше», «Боже, что ты с собой сделала», «Как же тебе красиво быть блондинкой!», «Нафига так красиво фоткаться?», «Красотка», «Какая взрослая», «Я же говорю, что шикарная», - пишут пользователи сети.
Напомним, что дочка Евгения Кошевого поразила взрослым видом и макияжем: «Так светишься».
Как сообщала Politeka, жена Евгения Кошевого в приталенном платье очаровала видом на природе: "Люди любуются".
Также Politeka писала, что жена Евгения Кошевого показала, какой беды наделала стихия в их дворе: "Какой кошмар!".