Старша дочка зірки "Квартал 95" Євгенія Кошового вразила дорослим образом

Як повідомляє Politeka.net, 13-річна Варвара вже встигла засвітитися в багатьох українських проектах, тому має популярність у соціальних мережах. Дівчинка рідко публікує фото, але кожне з них викликає фурор в мережі.

Справа в тому, що Варвара вважає за краще робити собі макіяж і приміряти на себе досить дорослі образи. На свіжому фото вона виглядала мінімум на 17 років. Укладка і макіяж зробили її схожою на студентку.

"Щаслива така", - підписала фото Варвара.

У коментарях їй залишили масу приємних відгуків.

"Ти виглядаєш на 17 років", «така доросла», «Ем, ти шикарна», "посміхайся частіше", "красуня", "заєць", "о мій бог, здається я закохалася", "так світишся) яким хайлайтером користуєшся?",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Варвара Кошова дійшла до фіналу вокального шоу "Голос країни. Діти".

Нагадаємо, що Євген Кошовий поїхав з родиною за кордон: дружина коміка похвалилася кадрами спекотного відпочинку.

Як повідомляла Politeka, Євген Кошовий в басейні обурив українців, фото: "Пора худнути, розплився, фу".

Також Politeka писала, що дружина Євгена Кошового показала, як розважається з сімейством в Греції: яскраві кадри.