Відомий український комік Євген Кошовий, зірка "Квартал 95", показав, як проводить час з дочкою

Як пише Politeka.net, Євген Кошовий є популярним українським коміком, який відомий за багатьма проектами "Квартал 95". Зараз гуморист відправився з дружиною і дітьми на відпочинок до Греції, звідки дружина Ксенія ділиться цікавим контентом.

Офіційна сторінка" Квартал 95 " зробила репост фотографії, яку Ксенія опублікувала в сторіс. На кадрі Євген з дочкою плавали в басейні, надівши захисні окуляри.

"Кошові бажають вам легкої літньої п'ятниці!

Закінчуйте всі свої справи і переміщайтеся ближче до водойм", - написано під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Гарного дня", " що з лисим?", "Гарного дня і класного настрою вам", " Пора худнути, розплився, фу... А золотко супер".

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