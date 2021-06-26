Известный украинский комик Евгений Кошевой, звезда "Квартал 95", показал, как проводит время с дочерью
Как пишет Politeka.net, Евгений Кошевой является популярным украинским комиком, который известен по многим проектам "Квартал 95". Сейчас юморист отправился с женой и детьми на отдых в Грецию, откуда супруга Ксения делится интересным контентом.
Официальная страничка "Квартал 95" сделала репост фотографии, которую Ксения опубликовала в сторис. На кадре Евгений с дочерью плавали в бассейне, надев защитные очки.
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Заканчивайте все свои дела и перемещайтесь поближе к водоемам", - написано под фото.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Хорошего дня", "Что с лысым?", "Хорошего дня и классного настроения вам", "Пора худеть, расплылся, фу... А золотко супер".
Напомним, жена Кошевого из "Квартал 95" показала, как развлекается с семейством в Греции
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