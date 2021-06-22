Дружина Євгена Кошового з " Квартал 95" Ксенія показала себе на відпочинку разом з чоловіком

Як пише Politeka.net, Ксенія та Євген більше 10 років у шлюбі. У пари двоє прекрасних дочок, а зараз сім'я вирішила відправиться на відпочинок до Греції. Ксенія вирішила показати в Instagram, як разом з чоловіком проводить час на відпочинку.

На фото, яке Ксенія опублікувала в сторіс Instagram, красуня стояла в штанях, топі і блузі, яку вирішила розкрити. На другому фото красуня була вже з Євгеном в обіймах, надівши від сонця окуляри. Кошовий же позував у футболці і бриджах.

На ще одному кадрі можна побачити дочку Варю, яка була в масці, а на плечі можна у неї побачити живого лемура, який щось пив з її склянки.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій.

Повідомлялося, що дружина коміка з "Квартал 95" Євгена Кошового, Ксенія, стала свідком цікавої сцени.

Дружина Кошового прийшла подивитися на концерт "жіночого кварталу" і в якийсь момент опинилася за лаштунками. Ксенія зняла, що діється у артистів, виклавши кадри в "сторіз" у себе в Instagram. Так, в гримерку увірвалася одна з артисток Ірина Гатун, в довгій сукні з дуже глибоким декольте і кучерявому перуці рудуватого відтінку.

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