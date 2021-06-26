Старшая дочка звезды «Квартал 95» Евгения Кошевого впечатлила взрослым образом

Как сообщает Politeka.net, 13-летняя Варвара уже успела засветиться во многих украинских проектах, поэтому имеет популярность в социальных сетях. Девочка редко публикует фото, но каждое из них вызывает фурор в сети.

Дело в том, что Варвара предпочитает делать себе макияж и примерять на себя достаточно взрослые образы. На свежем фото она выглядела минимум на 17 лет. Укладка и макияж сделали ее похожей на студентку.

«Счастливая такая», - подписала фото Варвара.

В комментариях ей оставили массу приятных отзывов.

«Ты выглядишь на 17 лет», «Такая взрослая», «Эм, ты шикарна», «Улыбайся чаще», «Красотка», «Заяц», «О мой бог, кажется я влюбилась», «Так светишься) каким хайлайтером пользуешься?)», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Варвара Кошевая дошла до финала вокального шоу «Голос страны. Дети».

Напомним, что Евгений Кошевой укатил с семьей за границу: жена комика похвасталась кадрами жаркого отдыха.

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