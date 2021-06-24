Дружина українського коміка Євгенія Кошового, зірки "Квартал 95", Ксенія показала, як відпочиває в Греції

Як пише Politeka.net, Ксенія та Євген вже більше 10 років разом. У пари є дочки, які вже проявляють свої таланти і навіть виступають на шоу. Дружина Кошового хоч і не дуже публічна людина, але веде свою сторінку в Instagram, де не так рідко щось публікує.

Цього разу Ксенія показала, як насолоджується грецьким сонцем. Дівчина була в купальнику і жовтій накидці.

На другому кадрі вже можна побачити молодшу дочку Кошового-Серафиму. Дівчинка лежала у воді, надівши купальник у вигляді хвоста русалки. Кадри вийшли дуже милими і кумедними.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram подібних функцій немає.

Повідомлялося, що дружина коміка з "Квартал 95" Євгена Кошового, Ксенія, стала свідком цікавої сцени.

Дружина Кошового прийшла подивитися на концерт "жіночого кварталу" і в якийсь момент опинилася за лаштунками. Ксенія зняла, що діється у артистів, виклавши кадри в "сторіз" у себе в Instagram. Так, в гримерку увірвалася одна з артисток Ірина Гатун, в довгій сукні з дуже глибоким декольте і кучерявому перуці рудуватого відтінку.

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