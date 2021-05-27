Дружина українського гумориста Євгенія Кошового, зірки "Квартал 95", прогулялася в сукні
Як пише Politeka.net, Ксенія Кошова вже більше 10 років одружена з Євгеном. У пари є двоє дочок, які вже встигли себе зарекомендувати в талановитих шоу. Ксенія хоч і не дуже публічна, але веде соціальні мережі, де іноді ділитися цікавим контентом.
Цього разу на сторінці українського бренду одягу, який просуває Ксенія, красуня здалася в стильній легкій сукні. Красуня прогулялася серед дерев і по дорозі, демонструючи розкішну фігуру.
"Люди милуються різними кольорами. Хіба не можна не захоплюватися простотою дзвіночків і кульбаб, ніжністю лілій, гордою красою троянд. Квіти-досконалі творіння природи. І адже люди, як квіти! Всі різні, але кожен хороший по-своєму.
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Милується чи чоловік, якщо дивитися на щасливу жінку?",- написано було під публікацією.
Повідомлялося, що дружина коміка Євгена Кошового з "Квартал 95", Ксенія, здивувала схожістю з сестрою.
36-річна колишня танцівниця Ксенія Кошова опублікувала в" сторіз " в Instagram кілька фото з особистого архіву, на яких постала разом зі своєю сестрою Євгенією Стрельцовою.
Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" і його дружина засвітили красунь-матерів на рідкісному кадрі
А ще Politeka повідомляла, що красуні з "жіночого кварталу" влаштували в Туреччині бійку, дружина Кошового встигла зняти
Також Politeka писала, що Євген Кошовий з дружиною покинули Україну, що сталося і де вони зараз