Дочь популярного украинского юмористка Евгения Кошевого, звезды "Квартал 95", Варвара показала себя после перемен во внешности

Как пишет Politeka.net, Варвара является старшей дочерью Евгения и Ксении Кошевых. 13-летняя красотка уже попробовала себя в пении, выступив на "Голосі країни", а недавно вместе с родителями отдыхала в Греции, откуда мама регулярно показывала сторисы. Но Варвара и сама изредка публикует контент в Инстаграм, делясь собственными фотографиями.

В этот раз Варвара решила показать, как сильно поменяла внешность. На фото Кошевая была в толстовке и очках. Как можно заметить, девушка выкрасила волосы в белый цвет, а также их укоротила. Красотка стояла среди деревьев, снимая себя на телефон. На втором кадре Варя решил сменить немного ракурс, сделав еще больше акцент на лице и ярко-накрашенных губах.

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