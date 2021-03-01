Малолетняя дочь Евгения Кошевого снялась в повзрослевшей фотосессии, фанаты в восторге

Как сообщает Politeka.net, в своем Instgaram Варвара разместила несколько фото с модным каре подставив на суд зрителям свои пухленькие губки. В кадре повзрослевшая и осмелевшая девушка откинула назад голову, томно приоткрыв рот.

Красотка подкрасила матовой розовой помадой губки, и сделал небольшой акцент на немного раскосых глазах. Девушке 13 лет, но она уже популярна несмотря на то, что ее отец жаловался на хейт в сторону дочери.

У девчонки много поклонников. Варвара уже не раз появлялась на публике, принимая участие в проекте "Рассмеши комика. Дети", где выиграла 20 тысяч грн, а также в проекте "Голос. Дети".

За страничкой дочери знаменитого комика следит ни много ни мало для 13-ти летней девочки, - более 12 тысяч фанатов.

Они оценили фотографии и прокомментировали каждый на свой лад:

"Варя, ты на голосе стесняшка и плачешь, а тут на фото ведёшь себя как БИЧ", "Барби?😍", "Фотки класс😍", "Солнышко🙊❤️", "Прекрасная 😻", "Ох Варя какая ты 😍💓", "Красуня!!!😍😍😍", "Ты такая красивая❤️❤️❤️❤️", "Что за звезда 🌟", "Ты так похорошела, такая красивая😍❤️", "Просто нереалка".

Напомним, что 13-летняя дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" привела в дом бойфренда: "Рановато, да".

Как сообщала Politeka, 6-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" решила превзойти Монатика: «Как же нам сейчас…».

Также Politeka писала, что 13-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" взбудоражила танцем ягодицами: "Как будто вас электрошокером штырит".