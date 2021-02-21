Варвара и Ксения, дочь и жена Евгения Кошевого из "Квартал 95", показали, как вместе проводят время

Варвара и Ксения показались в толстовках и штанах. Дочь Кошевого рассказала, что сейчас с мамой научит фанатов танцевать тверк. После этого красотка установила камеру под пальмой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Всем привет. Это урок тверка. Сегодня мы вас научим, как правильно тверкать. Вот я вас расположу под пальмой. Сначало нужно вот так оп-оп", - сказала Варвара.

После этого Ксения с дочерью развернулись пятыми точками друг другу и касались друг друга, создавая танец. Видео получилось довольно забавным и зажигательным, ведь юмора семье Кошевого не отнимать

"Внимательно", - добавила Ксения, акцентируя фанатов на их действиях.

"Как-будто вас электрошокером штырит", - шутливо заключила дочь.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь кадры оказались в сторис Инстаграм, где таких функций нет.

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Так, Кошевая-младшая снова продемонстрировала умение пользоваться косметикой на фото, сделанных крупным планом. Судя по снимкам, девушка использовала тон, тушь, блеск для губ. Самыми яркими акцентами на ее лице стали подчеркнутые румянами скулы и накрашенные брови.

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