Младшая дочка звезды "Квартала 95" Евгения Кошевого продолжает удивлять своими талантами
Младшая дочка Евгения Кошевого Серафима, которая недавно поразила родителей своими танцевальными умениями, решила не оснавливаться. Кадрами с участием девочки поделилась ее мама Ксения в своем Instagram Stories, пишет Politeka.net.
Ксения Кошевая показала, как ее младшая дочка, не смогла усидеть спокойно в машине, когда играла песня Монатика.
6-летняя Серафима пыталась танцевать, сидя в кресле иактивно подпевала: "Каждому из нас срочно надо стать гораздо подвижней. Как же нам сейчас нравится быть ближе ты видишь".
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Ранее Серафима устроила "выступление" под "Танец маленьких лебедей" Чайковского.
Девочка надела черные укороченные штанишки и кофточку, а также черные "балетки", которые так напоминали пуанты балерины. Свой образ маленького черного лебедя талантливая дочь Кошевого дополнила легкой "короной" из черного фатина, которая периодически предательски слетала с ее головы во время слишком интенсивных прыжков.
Похоже, что девочка хочет пойти по стопам матери, которая является известной танцовщицей.
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