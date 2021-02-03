Младшая дочка звезды "Квартала 95" Евгения Кошевого продолжает удивлять своими талантами

Младшая дочка Евгения Кошевого Серафима, которая недавно поразила родителей своими танцевальными умениями, решила не оснавливаться. Кадрами с участием девочки поделилась ее мама Ксения в своем Instagram Stories, пишет Politeka.net.

Ксения Кошевая показала, как ее младшая дочка, не смогла усидеть спокойно в машине, когда играла песня Монатика.

6-летняя Серафима пыталась танцевать, сидя в кресле иактивно подпевала: "Каждому из нас срочно надо стать гораздо подвижней. Как же нам сейчас нравится быть ближе ты видишь".

Ранее Серафима устроила "выступление" под "Танец маленьких лебедей" Чайковского.

Девочка надела черные укороченные штанишки и кофточку, а также черные "балетки", которые так напоминали пуанты балерины. Свой образ маленького черного лебедя талантливая дочь Кошевого дополнила легкой "короной" из черного фатина, которая периодически предательски слетала с ее головы во время слишком интенсивных прыжков.

Похоже, что девочка хочет пойти по стопам матери, которая является известной танцовщицей.

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