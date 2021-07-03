Комик и ведущий, звезда «Квартал 95» Евгений Кошевой, несмотря на загруженность на работе, проводит много времени со своей семьей

Как передает Politeka.net, жена Кошевого Ксения опубликовала у себя в Инстаграм трогательное фото, на котором показала, как Евгений проводит время дома. На фото Кошевой сидел в кресле, а рядом с ним находилась его младшая дочка Серафима. На плече у артиста сидела маленькая собачка, которую юморист очень сильно любит. В руках Кошевой держал папку с бумагой и что-то показывал или объяснял своей дочке.

Отметим, что Кошевой с 2007 года женат на Ксении Стрельцовой, которая была танцовщицей. Женщина родила комику двоих дочек. Старшая дочь Кошевых Варвара уже успела неоднократно засветиться на телевидении. Она участвовала в шоу «Голос страны», а также выступала в «Лиге смеха» и шоу «Рассмеши комика».

Добавим, что Евгений Кошевой очень любит свою семью. Это видно по многочисленным интервью и фото в соцсетях.

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