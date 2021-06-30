Відомий гуморист і ведучий Євген Кошовий з "Квартал 95" емоційно звернувся до українських футболістів

Як повідомляє Politeka.net, актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий, який останнім часом сильно додав у вазі, записав відеозвернення до українських футболістів національної збірної і опублікував його у своїх Instagram-сторіс. Ролик Женя записав прямо на кухні, з'явившись в кадрі без одягу.

У своєму емоційному спітчі Кошовий подякував хлопцям за перемогу: "Спасибі, збірна України, дякую! Хлопці, ви красунчики, розумнички! Слава Україні!". Також Євген додав в сторіс фотографію футболіста Артема Бесєдіна, який отримав травму ноги під час матчу збірної зі шведами. "Тільки одужуй, Артем. Попереду багато ще, красень!",- підписав кадр комік.

Нагадаємо, у вівторок, 29 червня, українська збірна з футболу виграла матч зі збірною Швеції, забивши у ворота суперника два голи. До слова, другий гол був дуже яскравий і викликав ураган емоцій у вболівальників – м'яч влучив у ворота шведів на останніх хвилинах овертайму.

Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" у басейні обурив українців, фото: "Пора худнути, розплився, фу".

Також Politeka писала, Дружина Кошового з "Квартал 95" показала, як розважається з сімейством в Греції: яскраві кадри.