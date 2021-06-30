Популярна українська телеведуча Катя Осадча показала разом з чоловіком, як проходять їхні вечори один без одного

Гра збірної України в Євро 2020 і їх перемога, яка дозволила команді потрапити до чвертьфіналу, справила враження на багатьох українців. У тому числі не були винятком і зірки, які після гри записали емоційні відео і поділилися безліччю фото.

Вагітна Катерина Осадча та її чоловік Юрій Горбунов також дивилися матч і відразу після перемоги збірної привітали у себе в Instagram команду з перемогою. Причому робили це подружжя окремо. Катерина вирушила до Ольги Полякової, про що також розповіла в мережі.

Ані Лорак, Віра Брежнєва, Ольга Сумська, співак DZIDZIО, ведучий шоу" Маска "на телеканалі" Україна " Володимир Остапчук також вболівали за збірну України.

Приєднатися до вітального посту Осадчої та відео Горбунова, записаних ще вночі, вирішив і Євген Кошовий, а також нова» Холостячка " Злата Огневич.

"Неймовірно !!!!!!! Наша збірна у чвертьфіналі # євро2020 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 браво всім, хто боровся цю перемогу # вболіваемозазбірну» - написала Катерина, отримуючи «лайки " і коментарі від колег.

"Вітаємо Україну від Польщі. Мені б так хотілося, щоб наші польські футболісти грали так добре і віддано, як Ваші українські футболісти; Козацькому роду немає перекладу💛 💙; який гарний гол і класна гра! Молодці !!; Неймовірні емоції . Незважаючи на те, що хлопців просто калічили 😟, вони це зробити 😃 України в 1/4 💣» - підтримали фанати.

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