Юмористы "Квартал 95" Юрий Ткач и Евгений Кошевой очень бурно выясняли отношения

Звездная ссора попала на камеру. Кадрами в своих "сториз" в Инстаграм поделился Ткач, передает Politeka.net.

Так, Юрий ворвался в студию, где возле микрофона уже стоял Кошевой, и воскликнул возмущенным голосом: "Вы напелись? Можете, освободить, пожалуйста, люди ждут!"

"Третий час поет...)))", - подписал кадры Ткач.

Его коллега, который выглядел так, будто подшофе, с заплетающимся языком ответил: "Я не могу... Я в караоке здесь с утра торчу...".

"У нас очередь!", - возразил Евгению Юрий, сорвавшись уже на крик.

Кошевой не растерялся и угрожающе поднял вверх руку, в которой держал карандаш: "Я сейчас тебе глаз выколю!"

Побежденный Ткач ретировался поджав хвост.

"Ух, какой злой", - причитал он, удаляясь.

Конечно, это всего лишь очередная смешная сценка, которую звезды "Квартал 95" разыграли перед публикой. Остается только поаплодировать таланту юмористов.

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