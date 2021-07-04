Актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач поділився кумедними кадрами з "Майстер Шефа"

Як передає Politeka.net, відео комік опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Цього разу в гості до Ектора завітали команди лисих та бороданів. Участь у шоу взяли Павло Костіцин, Юрій Ткач та Павло Вишняков, Віталій Козловський, Олексія Суровцев та Володимир Жогло.



Юрій Ткач на своїй сторінці в Instagram вирішив показати закулісся шоу. На опублікованих кадрах він показав Лупіті - улюблену собачку ведучого "Майстер шеф". Її Ектору подарували на 48-річчя і він регулярно ділиться фото з нею в соцмережах. Улюблениця Хіменеса-Браво вже встигла стати зіркою серед його шанувальників.

"Іди сюди, я тебе щас...", - не встиг договорити Ткак, як Лупіті стрибнула в обійми до господаря.

Варто відзначити, що всього в шоу "Майстер Шеф. Селебріті" візьмуть участь 72 українських зірки. Серед них глядачі побачать акторів, музикантів, хореографів, артистів, телеведучих, гумористів та інших.

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