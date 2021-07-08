Український гуморист Юрій Ткач, зірка "Квартал 95", з'явився разом із зіркою "Жіночого кварталу" Іриною Сопонару
Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару є популярною українською актрисою, яка виступає в "Жіночому кварталі". Красуня не тільки приділяє увагу телебаченню і виступам, а й Інтернету, де веде блог і ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому відео, яке Сопонару опублікувала в Instagram, красуня позувала у весільній сукні. Поруч йшов зірка "Квартал 95" Юрій Ткач. Чоловік був у стильному піджаку, жилетці, штанях, сорочці, а образ доповнив метеликом. Пара ефектно пройшлася перед камерою.
"Ура! Зовсім скоро прем'єра нового сезону нашої улюбленої Полтави", - написала Ірина.
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Фанати подивилися ролик більше 10 тисяч разів і написали коментарі:
"А куди поділася Віра?", "Слава богу!!!! Цікаво, а буде який-небудь махач між вірою і Наталкою?", "Чекаю з нетерпінням, до речі, зараз переглядаю улюблену Полтаву".
Нагадаємо, блондинка з "жіночого кварталу" Сопонару в купальнику засвітила пікантне тату
Також Politeka писала, що Сопонару з "Квартал 95" вразила видом в панчохах і корсеті на ліжку
А ще Politeka повідомляла, що Юрій Ткач розважався на сіннику з красунею Сопонару з " жіночого кварталу"