Украинский юморист Юрий Ткач, звезда "Квартал 95" и друг Евгения Кошевого, показал, как развлекается с автоматом
Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач является популярным украинским юмористом. Шоумен начинал свой творческий путь в команде КВН "Сборная Днепропетровска". В 2013 году юмориста начали приглашать в проекты "Квартал 95". Красавчик сейчас продолжает заниматься творчеством и активно ведет Инстаграм, где делится самым интересным.
На новых кадрах в сторис Юрий показал, как развлекается с автоматом, заряженным едой и напитками.
"Самый щедрый автомат", - подписал кадры Юрий.
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На кадрах автомат в случайной последовательности выдавал еду, хотя деньги в него не совали.
"Это истерика", - добавил Ткач.
На последнем сторисе Юрий попытался забрать все, что упало, но из-за большого количества бутылок юмористу этого не удалось, так как дверца не открывалась.
"Теперь попробуй забери", - написано было под кадрами.
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