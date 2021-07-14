Украинский юморист Юрий Ткач, звезда "Квартал 95" и друг Евгения Кошевого, показал, как развлекается с автоматом

Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач является популярным украинским юмористом. Шоумен начинал свой творческий путь в команде КВН "Сборная Днепропетровска". В 2013 году юмориста начали приглашать в проекты "Квартал 95". Красавчик сейчас продолжает заниматься творчеством и активно ведет Инстаграм, где делится самым интересным.

На новых кадрах в сторис Юрий показал, как развлекается с автоматом, заряженным едой и напитками.

"Самый щедрый автомат", - подписал кадры Юрий.

На кадрах автомат в случайной последовательности выдавал еду, хотя деньги в него не совали.

"Это истерика", - добавил Ткач.

На последнем сторисе Юрий попытался забрать все, что упало, но из-за большого количества бутылок юмористу этого не удалось, так как дверца не открывалась.

"Теперь попробуй забери", - написано было под кадрами.

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