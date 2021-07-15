Звезда студии «Квартал 95» засветил свои веселые танцы наедине в обтягивающих шортах

Известный украинский юморист порадовал поклонников новым забавным видео, разместив его в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Ткач решил продемонстрировать, как танцует в одиночестве, пока никто не видит. Сделал это артист, конечно же, в своей собственной веселой манере.

Так, на кадрах Ткач лихо оплясывает под задорную музыку. Судя по микрофону, это видео снято в перерывах между съемками, а на артисте – сценический образ. Он одет в черную футболку, кепку и обтягивающие шорты, которые подчеркивают его ягодицы, выглядящие на этих кадрах неестественно большими. Ткач вовсю виляет пятой точкой, привлекая к ней внимание зрителей.

В конце видео за кадром кто-то открывает дверь, пугая комика, который тут же «смущается» и прекращает танцевать.

«Вери хот секшуал видео», - подписал кадры Ткач.

Его танцы впечатлили известную ведущую Лесю Никитюк, которая оставила под видео смеющиеся смайлы. Фанаты Ткача также оценили его выступление.

«Я подумала, что это Ким, а нет, тут конкурент», «А можно мне тоже такую», «Юрец жарит», «Видео 18+», «Ну огонь же», «Ля какой», - пишут люди.

Напомним, друг Кошевого Юрий Ткач вступил в бой с торговым автоматом, но проиграл.

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" показал, как справляется с "манипуляциями" маленькой дочки.

Также Politeka писала, что жена Ткача из "Квартал 95" показала декольте с необычного ракурса.