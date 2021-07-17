Український гуморист Юрій Ткач, зірка "Квартал 95" і друг Євгена Кошового, похвалився незвичайним вбранням

Юрій Ткач є популярним українським гумористом. Шоумен починав свій творчий шлях у команді КВК "Збірна Дніпропетровська". У 2013 році гумориста почали запрошувати в проекти "Квартал 95". Зараз артист активно займається творчістю, але не забуває і вести Instagram, де ділиться цікавими кадрами пише Politeka.net.

Так, в нових сторіз Ткая попросив шанувальником оцінити його наряд. Ткач покрасувався перед дзеркалом в чорному піджаку надітому поверх жилетки і футболки. При цьому на ногах у нього були шорти, що нагадують сімейні труси, і шльопанці.

"Як вам, до речі, прикид? Ану, дивіться. Значить ось так, футболочка, всі справи, шльопанці", - звернувся до фоловерів артист.

Відзначимо, більшість відреагувала "лайком", не оцінили наряд Ткача тільки близько 18%..

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