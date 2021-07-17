Украинский юморист Юрий Ткач, звезда "Квартал 95" и друг Евгения Кошевого, похвастался необычным нарядом

Юрий Ткач является популярным украинским юмористом. Шоумен начинал свой творческий путь в команде КВН "Сборная Днепропетровска". В 2013 году юмориста начали приглашать в проекты "Квартал 95". Сейчас артист активно занимается творчеством, но не забывает и вести Инстаграм, где делится интересными кадрами пишет Politeka.net.

Так, в новых сториз Ткая попросил поклонником оценить его наряд. Ткач покрасовался перед зеркалом в черном пиджаке надетом поверх жилетки и футболки. При этом на ногах у него были шорты, напоминающие семейные трусы, и шлепанцы.

«Как вам, к стати, прикид? Ану, смотрите. Значит вот так, футболочка, все дела, шлепки», - обратился к фолловерам артист.

Отметим, большинство отреагировало «лайком», не оценили наряд Ткача только около 18%..

Напомним, Ткач из "Квартал 95" покорил Никитюк жаркими танцами в обтягивающих шортах: "Видео 18+"

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