Украинский юморист Юрий Ткач, звезда "Квартал 95" и друг Евгения Кошевого, похвастался необычным нарядом
Юрий Ткач является популярным украинским юмористом. Шоумен начинал свой творческий путь в команде КВН "Сборная Днепропетровска". В 2013 году юмориста начали приглашать в проекты "Квартал 95". Сейчас артист активно занимается творчеством, но не забывает и вести Инстаграм, где делится интересными кадрами пишет Politeka.net.
Так, в новых сториз Ткая попросил поклонником оценить его наряд. Ткач покрасовался перед зеркалом в черном пиджаке надетом поверх жилетки и футболки. При этом на ногах у него были шорты, напоминающие семейные трусы, и шлепанцы.
«Как вам, к стати, прикид? Ану, смотрите. Значит вот так, футболочка, все дела, шлепки», - обратился к фолловерам артист.
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Отметим, большинство отреагировало «лайком», не оценили наряд Ткача только около 18%..
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