Звезда студии «Квартал 95», друг Евгения Кошевого Юрий Ткач произвел фурор на шоу «Мастер Шеф. Селебрити»

Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач вместе с ведущим Павлом Костиным и актером Павлом Вишняковым боролись за победу в кулинарном шоу в команде «синих». А их соперниками стали юморист Владимир Жогло, актер Алексей Суровцев и певец Виталий Козловский.

Отметим, в этом выпуске команда синих покорила не только судей, благодаря, своим кулинарным умениям, но также завоевала любовь зрителей.

Особенно в Сети отметили Юрия Ткача.

«Один из лучших выпусков, команда синих – бомба», «Первый выпуск celebrity, который мне понравился», «Ткач просто сделал этот выпуск», «Этот выпуск, получился веселенький, Ткач – красава», «Юра, ты – лучший», «Ткач как всегда супер вместе с Костицыным», «Этор аж матюкнулся», «Юра Ткач огонь», - пишут в комментариях.

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