Новый выпуск шоу «МастерШеф. Селебрити» вызвал неоднозначную реакцию украинцев

Так, в шестом выпуске проекта в кулинарной битве сошлись звездные супружеские пары. Сергей Бабкин, Арсен Мирзоян и Виталий Борисюк в команде синих сражались со своими женами Снежаной Бабкиной, Тоней Матвиенко и Ольгой Сумской в команде красных.

Мнения украинцев относительно такого формата программы разделились: кто-то рад увидеть известных артистов, тогда как другие готовы смотреть только классический вариант программы.

Вместе с тех, зрители указали на недочет во внешнем виде звездных участниц.

«Всё здорово, но если бы девочкам колпачки на голову, было бы вообще прекрасно», «Не понравилось, цирк, а не МастерШеф», «Мужчины молодцы», «Выпуск супер. Олечка как всегда прекрасна», «Супер, самые лучшие пары», «Мне не нравится! Шоу такого плана (со звёздами) поднадоели! Такое впечатление, что «звездочки» боятся погаснуть, и о них регулярно напоминают», - пишут в Сети.

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