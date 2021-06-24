Украинцев готовят к премьере нового сериала, который рассказывает о жизни дурнушки, превращающейся в настоящую красотку

В Украине снимается ремейк колумбийского сериала «Дурнушка Бэтти», передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео анонса, доскролльте до конца страницы). В Украине в свое время была популярна российская версия сериала "Не родись красивой".

Главную роль в нашей новой адаптации "Моя улюблена Страшко" исполнит Ирина Поплавская. Последняя впервые дала интервью. Об этом сообщается на официальной странице Инстаграм канала "1+1".

По словам актрисы, ее героиня Настя Глушко - хороший человек с чистой душой, но при этом она очень сильная.

"Несмотря на буллинг, на то, что ее не воспринимают, Настя не теряет веру в то, что все получится", - рассказывает Ирина.

Стоит отметить, что Ирина Поплавская - молодая украинская актриса, выпускница мастерской Льва Сомова. Главный продюсер фильмов и сериалов "1 + 1" Елена Еремеева рассказала, что кастинг на роль Насти Глушко проходил несколько месяцев.

"В Ирине есть что-то нежное и магическое, она родная и близкая, но с несокрушимым характером и верой в добро. Хотя для актрисы это первая роль, она невероятно точно передает характер героини и ответственно подходит ко всем процессам на площадке », - рассказала Еремеева.

В украиноязычной версии отобразят современные реалии, чем она и будет отличаться от оригинального формата.

Напомним, в Украине выпустят ремейк сериала "Не родись красивой", первые подробности: как выглядели героини в разных странах

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