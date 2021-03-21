В Украине выпустят ремейк на культовый сериал о дурнушке, которая превращается в настоящую красавицу
Многим украинцам могла запомнится российская версия этого сериала, которая выходила под названием «Не родись красивой».
Сериалы в так называемом формате «Betty la fea» в свое время успели выпустить многие страны – каждая в своей интерпретации. Однако, в каждом речь шла о некрасивой, но старательной и умной девушке, которая со временем добивается успеха, находит свою любовь и улучшает внешность.
Телеканал «1+1» на своей странице в Инстаграм сообщил о том, что сейчас идут съемки украинской версии культового сериала. Пока имя актрисы на роль главной героини держится в секрете, в связи с чем в посте поделились подборкой зарубежных актрис, который уже сыграли дурнушку в предыдущих версиях.
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«Украинская адаптация будет называться «Моя улюблена Страшко». Она будет отличаться от оригинального формата. Снятая в жанре драмеди, она отобразит реалии современной жизни Украинской в большом городе, их проблемы и вызовы», - говорится в публикации.
Украинцы отреагировали на эту новость довольно неоднозначно.
«Популярная Катя Пушкарёва, которую тоже в 2000-ых годах показывал 1+1!», «Не родись красивой» любимый сериал детства», «Вряд-ли что-то интересное выйдет. Уже настораживает "будет отличаться от оригинального формата"», «Может стоит что-то своё сделать, а не постоянно одно и тоже, только актёры другие, а сюжет тот же», «Ну шо за Погануля, Страшко», «У нас могут что-то новое придумать? Сколько можно заниматься плагиатом», - пишут люди.
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