Звезда сериала "Не родись красивой" Нелли Уварова появилась на публике в новом образе

Нелли Уварова не ведет Инстаграм и крайне редко появляется на публике. Впервые за долгое время ее можно было увидеть в передаче "Вечерний Ургант". Там Уварава предстала в образе блондинки с короткой стрижкой. Очень изменилась и фигура артистки.

Пользователи Сети были удивлены увидеть, как изменилась актриса. В комментариях к видео пишут, что даже не узнали ее.

«Уварова - это конечно что-то с чем-то... жесть», «Уварова как 2 Урганта. Нужно же себя как-то в руках держать», «Я прямо испугалась. Молодой актрисе нельзя так», «Нелли так поправилась...», «Разнесло», «Показалось, что Татьяна Лазарева из ОСП», «Уже не та», «Это же Катя Пушкарева я её вообще не узнал», - пишут в комментариях.

Но не обошлось и без комплиментов от поклонников.

«Нелли - умна, талантлива, обаятельна, красива!», «Прекрасная Нелли Уварова!», «Обожаю Нелли Уварову моя любимая Катя Пушкарева и умная и красивая женщина», - пишут в Сети.

Как известно, в период съемок в сериале "Не родись красивой" Уварова вышла замуж за режиссера Сергея Пикалова, одного из постановщиков сериала. Их брак продлился три года. В 2011 году актриса родила дочь Ию. После рождения малышки стало известно, что Уварова вышла замуж за коллегу по РАМТу Александра Гришина. В 2016 году у супругов родился сын Игнатий.

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