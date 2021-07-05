Актриса Ирина Поплавская стала украинской Катей Пушкаревой в адаптации известного формата «Betty la fea» или «Ugly Betty».

Как сообщает Politeka.net, скоро на украинском телевидении состоится премьера нового сериала "Моя улюблена Страшко", главную роль в котором сыграла молодая актриса Ирина Поплавская. На странице телеканала "1+1" в Instagram раскрыли некоторые подробности об актрисе и сериале.

Так, стало известно, что Ирине 24 года, она родилась в Киеве, но много лет жила в Одессе. "Покойный отец Ирины также был творческим: рисовал, играл на гитаре, писал стихи, пел. Мама тоже хорошо рисует, в детстве посещала музыкальную школу. Поэтому со стороны родителей на Ирину никогда не было давления в выборе будущей профессии. Впервые Ирина Поплавская решила стать актрисой в 12 лет, однако затем еще много времени колебалась по этому поводу", - говорится в подписи к фото актрисы на странице телеканала.

Отметим, что на снимке можно увидеть Ирину в роли главной героини сериала – это скромная девушка в очках и с непослушными кудрями. На этом фото актриса очень напоминает героиню российского сериала "Не родись красивой" Катю Пушкареву.

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