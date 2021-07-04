Известная украинская ведущая и звезда «Фабрики звезд-3» Татьяна Воржева кардинально сменила образ, удивив поклонников новыми кадрами

После того как Таня впервые появилась на телевидении, за ней закрепился «титул» украинской Анджелины Джоли. Виной тому яркая внешность красотки с пухлыми губками. Впрочем, самой девушке такое сравнение не очень нравится, ведь ей хочется в первую очередь быть самой собой.

В последнее время Воржева сосредоточилась на карьере ведущей, то и дело радуя поклонников новыми кадрами в своем Инстаграм. Как пишет Politeka.net, на этот раз знаменитость решила показать фанатам свой новый образ.

В серии коротких видео Воржева показала себя с новым оттенком волос: ведущая превратилась в яркую платиновую блондинку.

«Всем привет! Расскажу, что происходит. Вот такой вот у меня образ. Сейчас я на съемочной площадке. Съемки тизера фильма или, возможно, это будет сериал…Я пока карты раскрывать не буду, расскажу просто о своем персонаже. А пока хочу узнать ваши версии, кто я», - обратилась к поклонникам Воржева.

Она показала поближе свои глаза, которые также оказались другого оттенка.

«Вот такие линзы у меня…не совсем человеческие», - добавила ведущая.

Татьяна также предложила поклонникам оценить ее новый стиль.

«Нравится ли такой мой образ?», - поинтересовалась знаментость.

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