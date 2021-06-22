Известная украинская ведущая и звезда «Фабрики звезд-3» Татьяна Воржева восхитила пикантными кадрами

Знаменитость, благодаря своей яркой внешности прославилась как «украинская Анджелина Джоли», но красотке это не лестно, ведь она хочет быть сама собой. Сейчас певица активно ведет социальные сети, где постоянно публикует интересный контент.

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм девушка поделилась новым постом. Татьяна Воржева позировала перед камерой в купальнике, принимая различные позы.

«О молодость! Молодость! Тебе нет ни до чего дела, ты как будто бы обладаешь всеми сокровищами вселенной, даже грусть тебя тешит, даже печаль тебе к лицу, ты самоуверенна и дерзка, ты говоришь: я одна живу- смотрите! А у самой дни бегут и исчезают без следа и без счёта и все в тебе исчезает, как воск на солнце, как снег… И, может быть, вся тайна твоей прелести состоит не в возможности все сделать, а в возможности думать, что ты все сделаешь…» - добавила она цитату Тургенева.

«Ох и кыця», - прокомментировали кадры в Сети.

Ранее Татьяна похвасталась формами в маленьком черном платье с открытыми плечами.

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