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Татьяна Воржева, певица из талант-шоу «Фабрика звезд-3» и телеведущая, которую прозвали украинской Анджелиной Джоли, восхитила новым видео

Татьяна Воржева стала известной украинцам после проекта "Фабрика звезд". Девушку начали сравнивать с Анджелиной Джоли, но красотке это не лестно, ведь она хочет быть сама собой. Сейчас певица активно ведет социальные сети, где постоянно публикует интересный контент.

Татьяна Воржева в новом посте показала, как проходят модные фотосессии, Politeka.net.

«Да будет свет 👻. О том как создаётся гламур», - прокомментировала видео девушка.

На новой съемке она предстала в черном пиджаке оверсайз и босоножках на шпильке. Из одежды больше ничего видно не было.

В кадр также попали фото граф и ассистентка, которая держала напольную лампу так, чтобы она светила на лицо Воржевой.

«Какая эффектная девушка!», «Огонь», - отреагировали на кадры в Сети.

Отметим, не так давно Татьяна рассказала в своем Инстаграм, что во время фотосессий чувствует себя очень хорошо и даже счастливо, ведь фото – ее стихия. При этом она отметила, что у нее особое мнение насчёт женских снимков в более «оголенном формате».

Напомним, украинская Анджелина Джоли в черном мини-платье впечатлила размером декольте: "Крутизна".

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